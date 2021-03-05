7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 4 | 3 | 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 3 / 2021 فى مقدمتها ، حسين الشحات يشارك في تدريبات الأهلي قبل مباراة فيتا كلوب

حسين الشحات يشارك في تدريبات الأهلي قبل مباراة فيتا كلوب

انتظم حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب.

المنتخب يعلن القائمة المحلية 17 مارس استعداداً لكينيا وجزر القمر

يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري أسماء القائمة المحلية للفراعنة يوم 17 مارس الجاري استعدادًا لمواجهة كينيا وجزرالقمر يومي 25 و 29 مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

اتجاه فى المنتخب الوطنى للتراجع عن ضم عمر رضوان حارس أسوان

يدرس الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، التراجع عن استدعاء عمر رضوان حارس مرمى فريق أسوان فى المعسكر المقبل لخوض مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم افريقيا 2022 ، على أن يتم الأكتفاء بـ3 حراس فقط.

أفشة يعود لتدريبات الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة فيتا كلوب

انتظم محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، بعد تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آلام الركبة.

السفير المصري يؤازر الزمالك في التدريب بتونس ويدعو البعثة لمأدبة غداء

وجه إيهاب فهمي السفير المصري في تونس الدعوة لبعثة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز إلي مأدبة غداء غدا الجمعة بحضور رئيس الزمالك وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي وطارق حشيش المستشار المالى للنادي وأشرف قاسم المشرف العام على الكرة بالزمالك وعبد الحليم علي مدير الكرة بالفريق الأول وأعضاء من الجهاز الإداري والطبي والبعثة الإعلامية.