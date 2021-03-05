شكرا لقرائتكم خبر عن وسام العابدى: مباراة الزمالك والترجى صعبة.. ووسط الملعب كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التونسى وسام العابدى لاعب الزمالك السابق، أن مباراة الفريق الأبيض أمام الترجى التونسى السبت المقبل فى دورى أبطال افريقيا ستكون صعبة للغاية على الفريقين فى ظل القوة الكبيرة لهما وخبراتهما على الساحة الافريقية.

قال العابدى فى تصريحات لقناة الزمالك، إن الزمالك والترجى يتواجدان فى مجموعة الموت ، وتعتبر المباراة بينهما بمثابة النهائى المبكر، لافتا إلى أن الفريق الذى يسيطر على خط الوسط سيكون الأقرب للفوز.

وتمنى العابدى أن تخرج المباراة فى أبهى صورة وتعبر عن الروح الرياضية بين الفريقين الكبيرين.