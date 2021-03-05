شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة لتليفزيون الخليج 365: كهربا يبحث عن عرض خارجى للرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاعلامى محمد شبانة فى برنامج "مع شبانة" على تليفزيون الخليج 365، أن محمود كهربا لاعب الأهلى يبحث عن عرض خارجى للرحيل عن القلعة الحمراء بعد أزمته الأخيرة وتغريمه 200 ألف جنيه بخلاف الايقاف شهرا.

وقال شبانة لتليفزيون الخليج 365 أن محمود كهربا لاعب الأهلي طلب وساطة عدد من نجوم الفريق الأحمر للتدخل وحل أزمته مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر، بسبب الأزمة التي حدثت بينهما بعد نهاية مباراة طلائع الجيش الأخيرة.

وطلب كهربا وساطة اللاعبين الكبار في الأهلي مثل محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان وسعد سمير، من أجل التدخل وإقناع موسيماني بالعفو عنه مع التعهد بالالتزام وعدم الخروج عن النص مجددا، مع التأكيد على استعداده بالاعتذار عما بدر منه، والرضوخ للعقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني.

ولم يشارك كهربا في مران الأهلي أمس الأربعاء بناءا على تعليمات من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي والذي أبلغ اللاعب بعدم حضور المران، على خلفية ما حدث في غرفة الملابس بعد مباراة طلائع الجيش.

وكشف مصدر بالأهلي قرر كواليس تغريم محمود عبد المنعم كهربا مائتي ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، والتي تسببت في غياب اللاعب عن مران أمس الأربعاء بتعليمات من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وجاء قرار الجهاز الفني للأهلي بسبب خروج اللاعب عن النص في تعامله مع بيتسو موسيماني المدير الفني عقب مباراة طلائع الجيش اعتراضا على عدم مشاركته أساسيا والدفع به وقت غير كافي بعدما شارك في آخر ربع ساعة، ولوح كهربا بيده أثناء تقدم موسيماني لمصافحته بعد الفوز على الطلائع وتفوه بكلمات باللغة الإنجليزية أغضبت المدرب الجنوب إفريقي الذي عبر عن استيائه وطالب إدارة الأهلي باتخاذ موقف حاسم تجاه اللاعب.