شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 3 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، المنتخب يعلن القائمة المحلية 17 مارس استعداداً لكينيا وجزر القمر

المنتخب يعلن القائمة المحلية 17 مارس استعداداً لكينيا وجزر القمر

يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري أسماء القائمة المحلية للفراعنة يوم 17 مارس الجاري استعدادًا لمواجهة كينيا وجزرالقمر يومي 25 و 29 مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

اتجاه فى المنتخب الوطنى للتراجع عن ضم عمر رضوان حارس أسوان

يدرس الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، التراجع عن استدعاء عمر رضوان حارس مرمى فريق أسوان فى المعسكر المقبل لخوض مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم افريقيا 2022 ، على أن يتم الأكتفاء بـ3 حراس فقط.

مؤتمر صحفى لحسام البدرى 20 مارس للحديث عن مباراتىّ كينيا وجزر القمر

يعقد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، مؤتمرا صحفيا يوم 20 مارس الجارى للحديث عن مباراتىّ الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بالكاميرون.

حسين الشحات يشارك في تدريبات الأهلي قبل مباراة فيتا كلوب

انتظم حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب.

يحضر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مؤتمراً صحفياً في الثامنة من مساء غداً ، الجمعة، بإستاد القاهرة للحديث عن مباراة الأهلي وفيتا كلوب ببطولة أفريقيا، ولك حسب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

أفشة يعود لتدريبات الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة فيتا كلوب

انتظم محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، بعد تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آلام الركبة.

السفير المصري يؤازر الزمالك في التدريب بتونس ويدعو البعثة لمأدبة غداء

وجه إيهاب فهمي السفير المصري في تونس الدعوة لبعثة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز إلي مأدبة غداء غدا الجمعة بحضور رئيس الزمالك وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي وطارق حشيش المستشار المالى للنادي وأشرف قاسم المشرف العام على الكرة بالزمالك وعبد الحليم علي مدير الكرة بالفريق الأول وأعضاء من الجهاز الإداري والطبي والبعثة الإعلامية.