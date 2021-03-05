أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 4 / 3 / 2021

انتظم محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، بعد تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آلام الركبة.

مدرب دجلة السابق يدرس الأهلي فى رخصته التدريبية الجديدة

حرص القبرصي بابافسيليو، المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، على حضور مران الاهلي عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وعقد بابافسيليو مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بعد اختياره النادي الأهلي لدراسته، في إطار سعيه لتجديد رخصته التدريبية «Pro» التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي تستلزم لحصول المدرب عليها دراسته أحد الأندية على كل المستويات التدريبية، ومن ثم جاء اختياره للنادي الأهلي بصفته نادي القرن الإفريقي وأحد أكبر الأندية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كونه ثالث العالم في مونديال الأندية الأخير.

حسين الشحات يشارك في تدريبات الأهلي قبل مباراة فيتا كلوب

انتظم حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب.

يذكر أن الأهلي واصل اليوم تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة بطل الكونغو.