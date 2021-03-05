شكرا لقرائتكم خبر عن عبد اللطيف منيع يتوج بفضية بطولة روما للمصارعة.. اللاعب: التحكيم السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة بالمركز الثانى و الميدالية الفضية بمنافسات بطولة روما الدولية ،التى تقام بإيطاليا و تختتم يوم 7 مارس ، بمشاركة 3 لاعبين من مصر .

وجاء تتويج منيع بالمركز الثانى بعد الخسارة أمام لاعب تركيا ريزا ، صحب ميداليتين اولمبيتين ، فضية فى ريو و برونزية فى لندن .

من جانبه أكد عبد اللطيف منيع فى تصريحات خاصة لليوم السابع من ايطاليا ، أنه لم يحقق المركز الاول، و توج بالفضية بسبب الظلم التحكيمى .

وقال منيع " وتسبب التحكيم فى خسارة كيشو ، مؤكدأ انه فى حال التقدم بشكوى ضد التحكيم لن يسمع لهم أحد فى اللجنة "

يذكر أن محمد ابراهيم كيشو خسر فى مباراة ربع النهائى أمام لاعب روسيا ، بينما تخوض سمر حمزة لاعبة المنتخب منافساتها غدا فى دور ربع النهائى أيضا .