شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذي للنادي الأهلي يجتاز دورة المنازعات الرياضية من الاتحاد البحريني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على دورة في الوساطة الدولية للمنازعات الرياضية مساء اليوم.

واجتاز محمد مرجان دورة المنازعات الرياضية تحت إشراف الاتحاد البحريني لكرة القدم.

وحاضر في تلك الدورة عدد من الشخصيات الرائدة في التحكيم الدولي وعلى رأسها جيف بينز.

كما تقدم مرجان للحصول على دبلومة فيفا في الإدارة الرياضية التي تقام حاليًا بالسادس من أكتوبر.