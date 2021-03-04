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تاوامبا يقتحم صراع هدافي الدوري السعودي

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد الكاميروني لياندر تاوامبا، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي التعاون السعودي، إلى المنافسة على صراع هدافي الدوري السعودي هذا الموسم.

وسجل النجم الكاميروني هدفي فريقه اليوم في مواجهة الباطن التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع تاوامبا رصيده التهديفي دورياً إلى 10 أهداف، منهم 8 أهداف منذ بداية العام الجاري 2021، ليقترب أكثر من صراع الهدافين، الذي يتصدره الفرنسي جوميز نجم فريق الهلال بـ15 هدفاً حتى الآن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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