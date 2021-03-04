شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يطلب من ساسي حضور وكيله لإنهاء التجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك من فرجاني ساسي حضور وكيله مهند عون لفندق إقامة الفريق من أجل حضور جلسة التفاوض للتجديد.

وعلم «المصري اليوم» أن المستشار المالي طارق حشيش سيكون حاضر في تلك الجلسة ومعه شيك مقدم تعاقد التجديد لإنهاء كافة الأمور والتجديد بشكل رسمي.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الترجي التونسي، بعد غد السبت، على ملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.