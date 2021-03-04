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المصري يقترب من حسم ملف كريم العراقي

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، اقتراب كريم العراقي، لاعب الفريق، من التجديد بشكل رسمي بعد اتفاقه مع سمير حلبية، رئيس النادي، من أجل عودته للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة في مسابقة الممتاز.

وقال عدنان، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن رئيس النادي المصري اقترب من حسم ملف استمرار كريم العراقي مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد الاتفاق على ضمه إلى الفئة الأولى بالفريق.

وأشار عدنان إلى أن الأهلي تواصل مع كريم العراقي خلال الفترة الماضية، لكن اللاعب لديه الرغبة في الاحتراف الخارجي عقب انتهاء مشوار المنتخب الأولمبي في مسابقة أولمبياد طوكيو بشكل رسمي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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