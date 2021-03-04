شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يستقر على يوسف أوباما مهاجمًا أمام الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، على يوسف أوباما، في مركز رأس الحربة أمام الترجي التونسي.

وعلم «المصري اليوم» أن المدير الفني البرتغالي يفضل اللعب بمهاجم وهمي في تلك المباراة من أجل السيطرة على وسط الملعب.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الترجي التونسي، بعد غد السبت، على ملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.