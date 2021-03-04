شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل تشيلسي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل نادي تشيلسي ضيفًا على نظيره ليفربول على ملعب أنفيلد، في تمام العاشرة والربع مساء، في إطار الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020-2021.

وأعلن المدير الفني الألماني لنادي تشيلسي توماس توخيل عن تشكيل فريقه للمواجهة المرتقبة أمام ليفربول إذ جاء بقيادة النجم المغربي حكيم زياش.

تشكيل تشيلسي لمواجهة ليفربول في أنفيلد:

حراسة المرمى: ميندي

الدفاع: أزبيليكويتا، كريستيانسين، روديجير

الوسط: جيمس، جورجينيو، كانتي، تشيلويل

الهجوم: زياش، ماونت، فيرنر