شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحمل «الحظ» مسؤولية التعادل أمام الباطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي التعاون، حزنه على تعادل فريقه أمام نظيره الباطن، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

قال كارتيرون، في تصريحات تليفزيونية: «حزين على فقد نقطتين خلال المباراة، وصلنا لمرمى الباطن لأكثر من 20 فرصة، وكان بإمكاننا الفوز بفارق 6 أهداف، لكن عدم استغلالنا الفرص حرمنا من النقاط الثلاث».

وأضاف: «التغييرات التي قمت بها منطقية والهدف منها تنشيط الهجوم والحفاظ على المستوى البدني للفريق، وسوء الحظ حرمنا من الفوز، واليوم لعبنا بشكل جيد وبداية من الدقيقة 70 الخصم دخل في اللقاء واستطاع التعادل معنا، وحزين لفقدان النقاط، واللاعبون أدوا بشكل جيد».