التشكيل الرسمي لقمة ليفربول وتشيلسي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه الرسمي، الذي سيواجه به تشيلسي، في العاشرة والربع مساء اليوم الخميس، على ملعب آنفيلد، في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، كاباك، فابيانو، روبتسون

الوسط: فاينالدوم، ألكانترا، جونز، ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: روبرتو فيرمينو

تشكيل تشيلسي

فيما أعلن توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي عن تشكيل فريقه، وجاء كالتالي:

في حراسة المرمى- إدوارد ميندي

أنطونيو روديجر – كريستينسن– سيزار أزبيليكويتا - تشيلويل- ريس جيمس

جورجينو – كانتي

تيمو فيرنر – ماسون مونت – حكيم زياش.

ويحتل ليفربول المركز السادس بـ43 نقطة، فيما يقبع تشيلسي في المركز الخامس بـ44 نقطة.

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تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports HD 2، 1، بتعليق: حفيظ دراجي.