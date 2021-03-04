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التشكيل الرسمي لقمة ليفربول وتشيلسي

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

 

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه الرسمي، الذي سيواجه به ، في العاشرة والربع مساء اليوم الخميس، على ملعب آنفيلد، في الجولة الـ29 من الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

 

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، كاباك، فابيانو، روبتسون

الوسط: فاينالدوم، ألكانترا، جونز، ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: روبرتو فيرمينو

تشكيل تشيلسي

فيما أعلن توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي عن تشكيل فريقه، وجاء كالتالي:

 

في حراسة المرمى- إدوارد ميندي

أنطونيو روديجر – كريستينسن– سيزار أزبيليكويتا - تشيلويل- ريس جيمس

جورجينو – كانتي

تيمو فيرنر – ماسون مونت – حكيم زياش.

ويحتل المركز السادس بـ43 نقطة، فيما يقبع تشيلسي في المركز الخامس بـ44 نقطة.

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports HD  2، 1، بتعليق: حفيظ دراجي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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