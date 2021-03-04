شكرا لقرائتكم خبر عن التدريبات المائية تجهز أحمد ياسر لمباريات البنك الأهلى بعد إصابة الوتر الوحشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أحمد ياسر صانع العاب فريق البنك الاهلى مرحلة التأهيل فى الماء لمدة 7 أيام عقب انتهائه من مراحل العلاج من الإصابة التى لحقت به في الوتر الوحشى والتى تسببت في غيابه عن مباريات فريقه خلال الفترة الماضية .

تعرض أحمد ياسر للإصابة بقطع جزئى فى الوتر "الوحشى" فى أحدى تدريبات فريقه الأمر الذى دفع الجهاز الطبي للفريق في عرض حالته على الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الاهلى والذى وضع له برنامج علاجى لمدة 10 أيام وتنفيذ البرنامج تحت أشراف طبيب العلاج الطبيعى بالقلعة الحمراء .

وطلب منه طبيب الأهلى وضع قدمه فى أحد الأجهزة الحديثة المتخصصة فى العلاج ثم خوض تدريبات مائية وتستمر لمدة 7 أيام .

ويسابق أحمد ياسر الزمن فى الأنتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي من أجل اللحاق بمباراة الفريق أمام وادى دجلة التي سوف تقام عقب أنتهاء معسكر منتخب مصر في مارس الحالى لمواجهتي كينيا وجزر القمر حيث يسعي ياسر لرفع الكفاءة البدنية ليكون جاهز للمشاركة في المباريات .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة.