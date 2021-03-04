شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة يصل المغرب استعدادا لانتخابات الكاف 12 مارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وصل إلى العاصمة المغربية الرباط هاني أبو ريدة عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف لوضع الاستعدادات الأخيرة للانتخابات التي ستجرى هناك يوم 12 مارس الحالي والتي يسعى من خلالها أبو ريدة للحفاظ على مقعده، واصطحب أبو ريدة معه رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية.
ومن المقرر أن يلحق بهما يوم الأحد المقبل محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوا الاتحاد المصري ليكتمل الوفد الرسمي الذي سيحضر الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي.
فيما يتوجه أبو ريدة إلى موريتانيا لحضور نهائي الأمم الأفريقية للشباب والاجتماع مع عدد من رؤساء الاتحادات الأهلية الأفريقية.
فى السياق ذاته، أكد الإعلامى أحمد شوبير أن انتخابات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لن تحسم من الجولة الأولى، متوقعاً أن تكون هناك جولة للإعادة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "افتكروا كلامى، انتخابات الكاف لن تحسم من الجولة الأولى وستكون هناك إعادة، خاصة أن الأربعة مرشحين سيتم استبعاد واحد منهم وتنازل الآخر، وتبدو حظوظ الثنائى هانى أبو ريدة وفوزى لقجع هى الأوفر فى الفوز ولكن يجب ألا نأمن غدر الانتخابات".
وأضاف شوبير، "كنا زمان نقول مقعد أبو ريدة مضمون أما الآن الأمور تغيرت، فلازم أبو ريدة يشتغل كويس وهو شاطر فى الانتخابات بس بلاش يعمل عداوة مع الجبلاية، خاصة أن ملهاش داعى فى الوقت الحالى".
وتشهد انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تواجد 4 مرشحين على مقعد الرئاسة، حيث أعلن أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتانى لكرة القدم قراره بالترشح لرئاسة الاتحاد الأفريقى "كاف"، وأيضًا أحمد أحمد رئيس "كاف" الحالي، بجانب الإيفوارى جاك أنوما والجنوب أفريقى باتريس موتسيبى رئيس نادى صن داونز.