شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة يصل المغرب استعدادا لانتخابات الكاف 12 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصل إلى العاصمة المغربية الرباط هاني أبو ريدة عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف لوضع الاستعدادات الأخيرة للانتخابات التي ستجرى هناك يوم 12 مارس الحالي والتي يسعى من خلالها أبو ريدة للحفاظ على مقعده، واصطحب أبو ريدة معه رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية.

ومن المقرر أن يلحق بهما يوم الأحد المقبل محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوا الاتحاد المصري ليكتمل الوفد الرسمي الذي سيحضر الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي.

فيما يتوجه أبو ريدة إلى موريتانيا لحضور نهائي الأمم الأفريقية للشباب والاجتماع مع عدد من رؤساء الاتحادات الأهلية الأفريقية.