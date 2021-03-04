شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز محسومة فى المنتخب.. حراسة المرمى والدفاع والمهاجم الصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، مباراتين غاية فى الأهمية يومىّ 25 و29 مارس الجارى فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 أمام كينيا خارج الأرض وجزر القمر فى مصر على الترتيب.

ويعلن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر أسماء اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للإنضمام للمعسكر المقبل يوم 17 مارس الجارى تمهيدا لبدء المعسكر يوم 20 من نفس الشهر.

وهناك بعض اللاعبين الذين حجزوا مقاعدهم فى تشكيل المنتخب أمام كينيا بعد استقرار الجهاز الفنى عليهم بشكل نهائى فى ظل رغبة الجهاز فى تثبيت التشكيل وتحقيق الفوز فى المباراتين.

محمد الشناوى

يعتبر محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى، هو الحارس الأول للفراعنة ورقم 1 فى حسابات حسام البدرى لذا سيكون الشناوى هو الحارس الأساسى فى مباريات المنتخب المقبلة، فى ظل حفاظه على مستواه وتقديمه مستويات رائعة منذ فترة كبيرة.

أحمد حجازى

يمتلك أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى مقومات بدنية كبيرة بجانب العامل الفنى، وهو ما يجعله واحدا من اللاعبين الأساسيين فى تشكيلة حسام البدرى.

أيمن أشرف

يقدم أيمن أشرف لاعب الأهلى مستويات مميزة مع ناديه هذا الموسم سواء فى مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيسى لذا سيكون ضمن التشكيل الأساسى للفراعنة.

مصطفى محمد

لا يختلف اثنان عن أن مصطفى محمد مهاجم جالتا سراى التركى يعتبر حاليا الأفضل لقيادة الفراعنة خاصة بعد تألقه بقميص ناديه الحالى وتسجيله 6 أهداف حتى الأن.