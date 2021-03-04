شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف: إذا كنت تريد أن تكون قويًا فتعلم كيف تقاتل بمفردك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أيمن أشرف مدافع النادى الأهلى، نصيحة لكل متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وذلك خلال استعداداته مع النادى الأهلى لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى السبت المقبل.

ونشر أيمن أشرف عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، صورة له معلقا عليها: "إذا كنت تريد أن تكون قويًا، فتعلم كيف تقاتل بمفردك".

ويستقبل نادى الأهلى في التاسعة مساء السبت المقبل، فريق فيتا كلوب الكونغولى في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجارية 2020 – 2021.

يدخل الأهلى اللقاء في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين، حيث افتتح مشواره في دور المجموعات الإفريقي بالفوز على فريق المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، بينما خسر مباراته الثانية أمام فريق سيمبا التنزاني بنتيجة 1-0، على عكس فيتا كلوب الكونغولى الذى افتتح المجموعات بسقوط مفاجئ على أرضه أمام سيمبا بهدف نظيف، وفى المباراة الثانية اكتسح نادى المريخ السودانى في أرضه بـ4 أهداف مقابل هدف.