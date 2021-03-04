شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف وعمر عصر يتأهلان إلى ربع نهائى بطولة قطر الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت دينا مشرف وعمر عصر، لاعبا منتخب تنس الطاولة فى التأهل الى دور ربع النهائى من بطولة قطر الدولية والتى تستمر حتى 9 مارس الجارى .

وجاء تأهل الثنائى بعد الفوز على لاعبا المجر بتيجة 3\2 ، فى منافسات الزوجى المختلط ، من البطولة التى يشارك بها أفضل لاعبى العالم .

وخضع لاعبى المنتخب إلى الحجر الصحى لمدة 48 ساعة فور الوصول إلى قطر ، لضمان سلامتهم ، و لضمان تطبيق الإجراءات الإحترازية ، و الطبية .

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من هنا جودة ، و مريم الهضيبى ، و فرح عبد العزيز ، ويسرا حلمى ، و عمرعصر، وخالد عصر، بالاضافة إلى محمد البيلى .

ويرافق البعثة كل من عبد العزيز السيسى رئيسا للبعثة ، و ماجد عاشور مدير فنى رجال ، و أشرف حلمى مدير فنى سيدات .