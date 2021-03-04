شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 | 3 | 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 3 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، المنتخب يعلن القائمة المحلية 17 مارس استعداداً لكينيا وجزر القمر المنتخب يعلن القائمة المحلية 17 مارس استعداداً لكينيا وجزر القمر اتجاه فى المنتخب الوطنى للتراجع عن ضم عمر رضوان حارس أسوان مؤتمر صحفى لحسام البدرى 20 مارس للحديث عن مباراتىّ كينيا وجزر القمر حسين الشحات يشارك في تدريبات الأهلي قبل مباراة فيتا كلوب مؤتمر صحفي لـ موسيماني غداً للحديث عن مباراة فيتا كلوب بدوري الأبطال أفشة يعود لتدريبات الاهلي قبل 48 ساعة من مواجهة فيتا كلوب مدرب دجلة السابق يدرس الأهلي فى رخصته التدريبية الجديدة السفير المصري يؤازر الزمالك في التدريب بتونس ويدعو البعثة لمأدبة غداء تعادل سلبي بين غزل المحلة والبنك الأهلي فى الدوري