إحالة رئيس جالاتا سراي ونائبيه للانضباط بسبب طرد مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

ذكرت تقارير صحفية تركية، أن الاتحاد التركي لكرة القدم قرر إحالة مصطفى جنكيز، رئيس جالاتا سراي، ونائبيه عبدالرحيم البايراك، ومصطفى جوناي إلى التحقيق بسبب تعليقاتهم عقب طرد مصطفى محمد.

وأوضح موقع "ميليات" التركي أن واقعة طرد مصطفى محمد وما تبعها من ردود أفعال لمسئولي جالاتا سراي أحيلت إلى لجنة الانضباط لكرة القدم الاحترافية بالاتحاد التركي.

وقام رئيس جالاتا سراي بالتعليق بشكل مخالف للروح الرياضية على واقعة الطرد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي، أما البايراك وجوناي فقد قاموا بالشيء ذاته من خلال الحديث للصحفيين عقب مباراة أنقرة جوتشو.

وتعرض مصطفى محمد للطرد المباشر في مباراة أنقرة جوتشو مساء الأربعاء، وهو ما أثار غضب مسئولي النادي خاصة وأن الفريق خسر اللقاء بنتيجة 2-0.

وستقوم لجنة الانضباط أيضًا بمناقشة العقوبة التي ستوقع على مصطفى محمد بشكل طبيعي كونه حصل على بطاقة حمراء مباشرة، من أجل تحقيق العقوبة المنتظرة ضده.