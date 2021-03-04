لحظة بلحظة.. ليفربول 0 -0 تشيلسي .. هدف مبكر ملغي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة ليفربول ونظيره تشيلسي، عند 10:15 مساء اليوم (الخميس) ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول تواجد المحترف المصري في صفوفه، محمد صلاح أساسياً.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، أوزان كاباك، فابينيو، آندي روبيرتسون.

خط الوسط: جورجينو فينالدوم، كورتيس جونز، تياكو ألكانتارا

ثلاثي الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: سيزار أزبليكويتا، أندرياس كريستنسن، أنطونيو روديجر، ريس جيمس، بن شيلويل

خط الوسط: جورجينو، نجولو كانتي، ميسون ماونت

ثلاثي الهجوم: حكيم زياش، تيمو فيرنر

ويدخل ليفربول اللقاء وهو في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة بفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز السادس.

انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الأول فور بدايته

مرت 15 دقائق وسط سيطرة نسبية من قبل لاعبي ليفربول باستثناء تسديدة قوية خطرة من قبل فيرنر بالدقيقة 10.

الدقيقة 24: استغل فيرنر تقدم أليسون واستلم الكرة التي وصلته من خط وسط فريقه خلف مدافعين ليفربول ثم سددها بالمرمى قبل أن يلغيه الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداع التسلل.

وكاد ليفربول يرد بهدف بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح لماني الذي لم يستطع التحكم في الكرة داخل منطقة جزاء تشيلسي في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 42 سجل ماونت الهدف الأول في اللقاء من تسديدة رائعة من داخل منطقة جزاء ليفربول.

وكاد جوميز يتعادل لليفربول في الدقيقة 45 ولكن لم يستطع السيطرة على تمريرة محمد صلاح أامم منطقة جزاء تشيلسي.

انتهاء الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف نظيف وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الثاني فور بدايته: