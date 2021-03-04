مجاهد و أبو ريدة يصلان المغرب استعدادًا لانتخابات "فيفا" و "كاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

وصل رئيس اتحاد الكرة، أحمد مجاهد إلى العاصمة المغربية الرباط برفقة هاني أبو ريدة عضو، مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمكتب التنفيذي للكاف لوضع الاستعدادات الأخيرة للانتخابات.

ومن المقرر أن يلحق بهما يوم الأحد المقبل كلاً من محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوا الاتحاد المصري ليكتمل الوفد الرسمي الذي سيحضر الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، فيما يتوجه الثنائي أبو ريدة ومجاهد غدًا إلى موريتانيا لحضور نهائي الأمم الأفريقية للشباب والاجتماع مع عدد من رؤساء الاتحادات الأهلية الأفريقية.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات في مدينة الرباط المغربية يوم 12 مارس الحالي والتي يسعى من خلالها أبو ريدة للحفاظ على مقعده.