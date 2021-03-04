رسميًا.. جالاتا سراي يتقدم بتظلم لإلغاء طرد مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن نادي جالاتا سراي تقدمه بطلب رسمي للجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد التركي لكرة القدم من أجل إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليه مصطفى محمد في مباراة أنقرة جوتشو بالدوري التركي.

أصدر نادي جالاتا سراي بيانًا اليوم الخميس يصف فيه قرار حكم المباراة بطرد مصطفى محمد بالخاطئ، وذلك ما دفعهم للتظلم ضد القرار لدى لجنة الحكام.

ويأمل جالاتا سراي في إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها مصطفى محمد لتجنب إيقافه مباراتين على الأقل في المسابقة المحلية.

وتألق مصطفى محمد في صفوف جالاتا سراي منذ انضمامه، واستطاع أن يسجل 6 أهداف في 7 مباريات لعبها الفريق حتى الآن في كافة المسابقة منذ انضمامه.