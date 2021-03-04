صلاح يقود هجوم ليفربول أمام تشيلسي في قمة بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل الريدز لمواجهة تشيلسي، ضمن الجولة الـ29 من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب الأنفيلد.

ويبدأ النجم المصري محمد صلاح المباراة أساسيا، بجانب الثنائي ساديو ماني، وروبرتو فيرمينو.

ويبدأ الريدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد، وكاباك، وفابينو، وروبرتسون

الوسط: فينالدوم، وجونز، وتياجو ألكنتارا

الهجوم: محمد صلاح، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو

ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 43 نقطة، فيما يحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 44 نقطة.