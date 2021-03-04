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صلاح يقود هجوم ليفربول أمام تشيلسي في قمة بريميرليج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل الريدز لمواجهة ، ضمن الجولة الـ29 من مسابقة ، على ملعب الأنفيلد.

ويبدأ النجم المصري محمد صلاح المباراة أساسيا، بجانب الثنائي ساديو ماني، وروبرتو فيرمينو.

ويبدأ الريدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد، وكاباك، وفابينو، وروبرتسون

الوسط: فينالدوم، وجونز، وتياجو ألكنتارا

الهجوم: محمد صلاح، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو

ويحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة، فيما يحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 44 نقطة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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