سلالة كورونا الجديدة تحرم الترجي من جماهيره أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت تقارير في الصحافة التونسية، أن وزارة الرياضة كانت تخطط لحضور عدد من الجماهير لمباراة الترجي أمام الزمالك بدوري الأبطال.

وحسبما أفاد راديو موازييك فإن وزارة الرياضة كانت تخطط لحضور الجماهير لمباراة الترجي والزمالك ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأفادت موقع الإذاعة الشهيرة أن ظهور البؤر والسلالة الجديدة من فيروس كورونا في تونس أجّل القرار.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك الترجي يوم السبت المقبل على الملعب الأولمبي برادس.

وكان الزمالك قد تعادل في الجولة الأولى والثانية مع مولودية الجزائر وتوينجت فيما فاز الترجي على توينجت وتعادل مع المولودية على الترتيب.