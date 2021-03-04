عبد الهادي: درسنا كل كبيرة وصغيرة عن الترجي.. ونشعر بالمسئولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد مدحت عبد الهادي المدرب العام في الجهاز الفني لنادي الزمالك أن فريقه قام بدراسة كل التفاصيل المتعلقة بالترجي التونسي منافس فريقه القادم في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفاً على الترجي التونسي في السادسة مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وفي تصريحات للصحفيين قال عبد الهادي :"الفريق يتمتع بروح معنوية كبيرة قبل مواجهة الترجي، نرغب في حصد النقاط كاملة من أجل إسعاد الجماهير".

وفشل الزمالك في تحقيق أي فوز في أول مباراتين ولم يسجل أي هدف، حيث تعادل مرتين بلا أهداف، مع مولودية الجزائر في القاهرة، وتوينجيت في السنغال.

وتابع مدرب الزمالك :"باتشيكو مع الجهاز الفني درسوا كل كبيرة وصغيرة عن الترجي، ونعرف أننا سنلعب ضد فريق مميز نجح في دعم صفوفه بقوة، لكن فريقنا يشعر بالمسئولية كاملة".

وأنهى عبد الهادي :"الزمالك يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، لكننا لم نستقر بعد على التشكيل الذي نخوض به المباراة، لكن كل الفريق مستعد للمواجهة".