عاجل | تشكيلة ليفربول الأساسية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي “صلاح يقود الهجوم”

أعلن المدير الفني الألماني “يورجن كلوب” تشكيلة ليفربول الأساسية التي سيبدأ بها أمام تشيلسي في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الخميس 4 مارس 2021.

المباراة المقرر أن تنطلق على ملعب آنفيلد روود في مدينة ليفربول عند الساعة 20:15 بتوقيت جرينيتش، شهدت عودة الثنائي البرازيلي “فابينيو وأليسون بيكر” إلى تشكيلة ليفربول الأساسية.

وسيقود تشكيلة ليفربول الأساسية، النجم المصري محمد صلاح جنبًا إلى جنب السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو في خط المقدمة.

وخرج المهاجم الدولي البرتغالي ديوجو جوتا من تشكيلة ليفربول الأساسية اليوم، لكنه قد يحصل على فرصة للعب خلال الشوط الثاني، حاله كحال الغيني نابي كيتا وجيمس ميلنر وشاكيري، وجميعهم تعافوا أخيرًا من الإصابات بشكل كامل.

والتالي تشكيلة ليفربول الأساسية أمام تشيلسي

أليسون بيكر

آندرو روبرتسون – كاباك – فابينيو – آرنولد

فينالدوم – تياجو ألكانتارا – كورتيس جونز

ساديو ماني – محمد صلاح

روبرتو فيرمينو

والتالي تشكيلة تشيلسي الأساسية أمام ليفربول

إدوار ميندي

أثبيلكويتا – كريستينسين – روديجير

شيلويل – كانتي – جورجينيو – حكيم زياش – ماسون مونت – جيمس

تيمو فيرنر

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