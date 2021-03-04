يلا لايف | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي

يلا لايف بث مباشر لمباراة “ليفربول وتشيلسي”، في أهم مباريات اليوم الخميس 4-3-2021، ضمن الجولة 29 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

وتقام مواجهة ليفربول وتشيلسي على ملعب آنفيلد، بإدارة من الحكم الانجليزي “كريج باوسون”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش، 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية.

تعد مواجهة ليفربول وتشيلسي اليوم في غاية الأهمية بالنسبة للفريقين في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعدما ابتعد مانشستر سيتي بالصدارة بفارق هائل عن أقرب منافسية.

ويتواجد تشيلسي في المركز الخامس وبفارق نقطة واحدة عن الرابع “وست هام يونايتد”، بينما يقبع ليفربول في المركز السادس وبفارق نقطة واحدة عن البلوز.

والآن سنستعرض معكم ما حدث للفريقين خلال الفترة القصيرة الماضية، والبداية مع صاحب الأرض ليفربول الذي أنهى سلسلة هزائمه في أربع مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، بفوزه على “شيفيلد يونايتد”، مع حفاظه على نظافة شباكه لأول مرة في البريميرليج منذ 19 ديسمبر 2020.

بينما فشل تشيلسي في تحقيق الفوز للجولة الثانية على التوالي، بعد تعادله سلبًا مع “مانشستر يونايتد، وقبل ذلك تعادل مع “ساوثامبتون”، ليتنازل عن المركز الرابع لصالح وست هام يونايتد.

وحقق ليفربول 12 انتصار في الدوري الانجليزي هذا الموسم حتى الآن، وتعادل في 7 مناسبات، وخسر في مثلها، في المقابل فاز تشيلسي في 12 لقاء ايضًا، وتعادل في 7، وتلقى 6 هزائم.

خط هجوم ليفربول أقوى من تشيلسي، حيث سجل لاعبوه 47 هدفًا مقابل 41 هدفًا لرجال توماس توخيل، ودفاع البلوز أفضل من الريدز، حيث اهتزت شباكه 25 مرة فقط، بينما استقبلت شباك رجال يورجن كلوب 34 هدفًا.

ليفربول 0-0 تشيلسي

???? ملعب آنفيلد روود (مدينة ليفربول)

???? الدوري الإنجليزي (الجولة 29)

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أهلاً بكم في هذا البث المباشر لقمة مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وتشيلسي

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أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365

الشوط الأول

1″ صافرة بداية الشوط الأول..

7″ بوووووووم…تصويبة أرضية جميلة من آندرو روبرتسون لكنها تمر جوار القائم الأيسر بقليل.. محمد صلاح كان هو مَن قام بتمهيد الكرة أمام روبرتسون.

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