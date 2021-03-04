نتيجة مباراة التعاون والباطن في الدوري السعودي

تعرف على نتيجة مباراة التعاون والباطن،في إحدى مباريات اليوم الخميس 4-3-2021 ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

خطف فريق الباطن تعادلاً مثيرًا من مضيفه التعاون (2-2) فى المباراة التي اقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في افتتاح منافسات الجولة الثانية والعشرين.

وأنهى التعاون الشوط الأول متقدماً بهدفين سجلهما الكاميروني لياندر تاوامبا (6 و45+3)، قبل أن ينتفض الباطن في الشوط الثاني ويسجل هدفين بواسطة الأنغولي فابيو أبريو (77) ويوسف الشمري (84).

ورفع التعاون رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع الباطن رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر.

ولم يمض على بداية الشوط الأول سوى 6 دقائق حتى قص التعاون شريط الأهداف بمقصية رائعة لمهاجمه لياندر تاوامبا من داخل منطقة الجزاء (6).

وتمكن التعاون من إضافة الهدف الثاني عن طريق اللاعب نفسه “تاوامبا” بعد ان استقبل عرضية سميحان النابت وسدد على الطاير في المرمى (45+3)

وفي الشوط الثاني قلص الباطن النتيجة عندما ارتقى أبريو لكرة عرضية ولعبها برأسه قوية سكنت الشبام (77)، قبل أن يدرك الفريق الضيف التعادل عن طريق رأسية يوسف الشمري (84).

وفي الوقت القاتل، أنقذ مارتن كومبانيا حارس الباطن مرماه من هدفين محققين عندما تصدى لانفرادي عبدالله الجوعي وتاوامبا على الترتيب.