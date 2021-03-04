نتيجة مباراة الوحدات ومعان في درع الاتحاد الأردني

تعرف على نتيجة مباراة الوحدات ومعان، في إحدى مباريات اليوم الخميس 4-3-2021، ضمن منافسات دور المجموعات من درع الاتحاد الأردني، والتي أقيمت على استاد الأمير محمد.

حسم فريق الوحدات تأهله الى دور نصف النهائي بطولة درع الاتحاد الأردني بعد ان أكتسج ضيفه معاه برباعية نظيفة، ليضرب موعداً مع فريق الفيصلي الثلاثاء القادم على الأمير محمد في محافظة الزرقاء فى نصف نهائي البطولة.

وتقدم فريق الوحدات فى الدقيقة 24 عن طريق اللاعب “ابراهيم الجوابري”، قبل أن يُضيف اللاعب “أحمد سمير” الهدف الثاني فى الدقيقة 27 لينتهي الشوط الاول بهدفين دون مقابل.

وفى الشوط الثاني أضاف الوحدات هدفين فى الدقائق العشرة الأخيرة على نهاية المباراة، سجل اللاعب الشاب “مهند طه” الهدف الثالث فى الدقيقة 84، ثم اختتم الرباعية اللاعب “خالد عصام” فى الدقيقة 87.

وتقام بطولة درع الاتحاد الأردني بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة على 4 مجموعات والتي تضم كل منهما 3 أندية، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي مباشرة، والذي يقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

ويتواجد حامل اللقب والبطل القياسي في درع الاتحاد الأردني “الوحدات” ونظيره معان في المجموعة الأولى، كما تضم فريق “سحاب”، وكان الفريقين قد حقق الفوز في الجولة الأولى على نادي “سحاب”.

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