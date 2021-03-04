ريو فيرديناند لـ جوارديولا: برشلونة سبّب لنا الألم طيلة الحياة!

قال أسطورة مانشستر يونايتد “ريو فيرديناند” خلال لقاء تلفزيوني جمعه بمدرب مانشستر سيتي “بيب جوارديولا” على قناة BT Sport البريطانية، إن برشلونة قد تسبب في ألم طويل الأمد لجمهور ولاعبي مانشستر يونايتد بعد نهائيي دوري أبطال أوروبا 2009 و2011.

ويأتي حديث ريو فيرديناند مع بيب جوارديولا عبر القمر الصناعي على هامش ديربي مانشستر الذي سيحين موعده بعد 3 أيام على ملعب طيران الاتحاد، يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021، ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال تبادلهما للحديث عن مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد الأحد، خرج ريو فيرديناند عن الموضوع، قائلاً “هل تدرك حجم الألم الذي سيبقى معنا طيلة العمر بسبب مباراتي نهائي دوري أبطال أوروبا 2009 و2011 في روما وويمبلي”؟.

ورد بيب جوارديولا ضاحكًا “لقد طلبت من ليونيل ميسي أن يهاجم الجهة اليمنى التي فيها ريو فيرديناند لتسجيل الأهداف”.

وأضاف مدرب مانشستر سيتي “برشلونة كان محظوظًا في أول 10 إلى 15 دقيقة، كان من المفترض أن تكون النتيجة 2/صفر لصالح مانشستر يونايتد. يا صديقي في أول 10 دقائق كان هنالك خطأ لصالح كريستيانو رونالدو، وكانت هنالك فرصة أخرى”.

ورد لاعب مانشستر يونايتد في الفترة من 2002 إلى 2014، والذي لا يزال يتذكر كافة تفاصيل المباراة الأولى بين اليونايتد والبرسا على ملعب الأولمبيكو في روما “نعم، لقد أنقذ بيكيه المرمى من الهدف الأول”.

فقال جوارديولا ضاحكًا “نعم، كان شرف كبير لنا أن نلعب أمام مانشستر يونايتد في النهائي، كانت ذكريات رائعة”.

وخسر مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين أمام برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2009 الذي أقيم على ملعب نادي روما، في حضور كريستيانو رونالدو وواين روني وكارلوس تيفيز في هجوم الشياطين الحمر.

وكرر جوارديولا فوزه على السير أليكس فيرجسون في نهائي دوري أبطال أوروبا 2011 الذي احتضنه الملعب الملقب بقبلة كرة القدم “ويمبلي” في العاصمة الإنجليزية لندن، وانتهى بفوز برشلونة بنتيجة 1/3.