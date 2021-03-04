تعرف على نتيجة مباراة الرفاع والاهلي في نهائي كأس ملك البحرين، في إحدى مباريات اليوم الخميس 4-3-2021.

تُوج الرفاع بطلاً لكأس ملك البحرين للمرة السابعة فى تاريخه وذلك عقب فوزه المستحق على الاهلي بهدفين نظيفين، فى المباراة التي استضافها استاد البحرين الوطني.

وانتهي الشوط الاول بالتعادل السبلي بين الفريقين، وانتظر فريق الرفاع حتي الدقيقة 56 ليفتتح أهداف المباراة عن طريق اللاعب “جاسم الشيخ”، قبل أن يحسم الفوز اللاعب “كميل الاسود فى الدقيقة 78 بالهدف الثاني بتصويبة بعيدة المدى.

بدأ الفريقان بطولة كأس ملك البحرين من دور الـ16، حيث انتصر الاهلي على الاتفاق بهدفين نظيفين، كما تجاوز الرفاع الخالدية بهدف مقابل لا شيء.

وفي دور ربع النهائي، أطاح الرفاع بفريق “النجمة” بعدما انتصر عليه بهدف نظيف، فيما صعد الاهلي على حساب “المحرق” بعدما فاز عليه بنتيجة (2-1).

ووصل الرفاع إلى المباراة النهائية على حساب “الرفاع الشرقي” بعدما انتصر عليه بنتيجة (2-1)، في المقابل صعد الاهلي بركلات الترجيح بعدما تعادل مع “الحد” بنتيجة (2-2).