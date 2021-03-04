طاقم حكام محلي في مباراة نهائي كأس عمان بين ظفار والسويق بمجمع السلطان قابوس

أسندت لجنة حكام الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الخميس، مهمة إدارة مباراة نهائي كأس جلالة السلطان المعظم (كأس عمان) لموسم 2021/2020 بين ظفار والسويق، للحكم الدولي العماني “يعقوب سعيد عبدالله عبدالباقي”.

يعقوب عبد الباقي، صاحب الـ 41 عامًا، شارك في عدة مباريات ببطولة دوري أبطال آسيا في قطر، من بينهم مباراة الشارقة الإماراتي والدحيل القطري في منصب الحكم الرابع نهاية العام الماضي.

ورأى الاتحاد العماني أن يعقوب عبد الباقي الحكم الأنسب لإدارة المباراة النهائية بين ظفار – حامل اللقب – ونظيره السويق، بعد نجاحه وتميزه في إدارة مباراة القمة التي جمعت فريقا “النهضة وظفار” في إطار الجولة السادسة من دوري عمانتل.

وسيساعد يعقوب عبد الباقي لإدارة نهائي أغلى الكؤوس – كما وصفتها القناة الرياضية العمانية- كل من “عبد الله الجرداني ومحمد الغزالي” كحكام راية.

وكلف الحكم سالم العبري بمسؤولية الحكم الرابع، وجمال العبيداني الحكم الإضافي الأول، وعلي الحارثي الحكم الإضافي الثاني، وخالد الهنائي في منصب مقيم الحكام.

وتقام مباراة نهائي كأس جلالة السلطان المعظم يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021 على ملعب السلطان قابوس في العاصمة مسقط.

إليكم قائمة حكام نهائي كأس جلالة السلطان المعظم