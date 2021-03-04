- 1/2
- 2/2
شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة الرفاع والاهلي في نهائي كأس ملك البحرين، في إحدى مباريات اليوم الخميس 4-3-2021.
تُوج الرفاع بطلاً لكأس ملك البحرين للمرة السابعة فى تاريخه وذلك عقب فوزه المستحق على الاهلي بهدفين نظيفين، فى المباراة التي استضافها استاد البحرين الوطني.
وانتهي الشوط الاول بالتعادل السبلي بين الفريقين، وانتظر فريق الرفاع حتي الدقيقة 56 ليفتتح أهداف المباراة عن طريق اللاعب “جاسم الشيخ”، قبل أن يحسم الفوز اللاعب “كميل الاسود فى الدقيقة 78 بالهدف الثاني بتصويبة بعيدة المدى.
بدأ الفريقان بطولة كأس ملك البحرين من دور الـ16، حيث انتصر الاهلي على الاتفاق بهدفين نظيفين، كما تجاوز الرفاع الخالدية بهدف مقابل لا شيء.
وفي دور ربع النهائي، أطاح الرفاع بفريق “النجمة” بعدما انتصر عليه بهدف نظيف، فيما صعد الاهلي على حساب “المحرق” بعدما فاز عليه بنتيجة (2-1).
ووصل الرفاع إلى المباراة النهائية على حساب “الرفاع الشرقي” بعدما انتصر عليه بنتيجة (2-1)، في المقابل صعد الاهلي بركلات الترجيح بعدما تعادل مع “الحد” بنتيجة (2-2).
ويعد فريق المحرق هو البطل القياسي في كأس ملك البحرين برصيد 33 مرة، ويأتي الاهلي في المرتبة الثانية بـ8 ألقاب، آخرها في 2003، وفي المرتبة الثالثة يتواجد الرفاع بـ6 ألقاب، آخرها في 2019.
ويعتبر هذا هو الفوز الثاني الذي يحققه الرفاع على الأهلي خلال الموسم الحالي، بعدما سبق له أن تغلب عليه 3-1 في يناير الماضي ببطولة الدوري الموسم الجاري
إليكم اهداف المباراة
هدف تقدم الرفاع “جاسم الشيخ”
هدف الرفاع الثاني “كميل الاسود” 2-0
..
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الرفاع والاهلي في نهائي كأس ملك البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.