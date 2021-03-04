جالطة سراي يتقدم باعتراض رسمي ضد طرد مصطفى محمد

يعتزم نادي جالطة سراي التقدم بطلب رسمي من أجل إلغاء عقوبة إيقاف مهاجمه المصري مصطفى محمد، الذي تعرض للطرد في مباراة فريقه الأخيرة أمام أنقرة جوشو.

وذكرت صحيفة “تقويم” التركية، الخميس، أن إدارة جالطة سراي ستتقدم باعتراض رسمي على واقعة طرد النجم المصري، خاصة أن النادي اعتبر الأمر بمثابة ظلم لهداف الفريق.

وشهدت مباراة أنقرة جوشو وجالطة سراي في الجولة 28 من الدوري التركي الممتاز، طرد مصطفى محمد في دقيقتها الـ 57، بعدما استخدم لاعب الزمالك السابق مرفقه في وجه لاعب أنقرة جوشو خلال التحام هوائي.

وكان عبد الرحيم البيرق، نائب رئيس جالطة سراي، قد دعا الحكم الذي قاد مباراة فريقه الأخيرة لاتخاذ قرارات عادلة في مباريات الدوري التركي، معبرًا عن غضبه عبر بيان رسمي صدر مساء الأربعاء.

وقال البيرق في بيانه: “لماذا نلقي ملايين الدولارات في الشوارع؟ كرة مصطفى محمد لا تستحق الطرد على الإطلاق، هل سيكون الحكم قادرًا على النوم بعد هذا القرار؟”.

وأضاف: “هل هذه هي الطريقة التي تريدونها لإيقاف مصطفى محمد؟”.

وتأتي مطالب مسؤولي جالطة سراي في محاولة لتجنب العقوبة التأديبية، التي تعني غياب مصطفى محمد عن لقائي فريقه ضد كل من سيواس سبور وقيصري سبور في الجولتين 29 و30، بسبب تلقيه البطاقة الحمراء المباشرة.

ويُقدم مصطفى محمد مستويات لافت رفقة جالطة سراي، إذ نجح الدولي المصري في تسجيل خمس أهداف في مسابقة الدوري وهدف وحيد في كأس تركيا.

وتعاقد جالطة سراي مع مصطفى محمد بشكل إعارة تمتد عام ونصف مقابل 2 مليون دولار، على أن يتم دفع 4 ملايين دولار لنادي الزمالك في حال تفعيل بند شراء عقد اللاعب بعد نهاية فترة الإعارة، ليكون الإجمالي 6 ملايين دولار.