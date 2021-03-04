بث مباشر | مشاهدة مباراة الانتر وبارما في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الانتر وبارما” في إحدى مباريات اليوم الخميس 4-3-2021 ضمن الجولة 25 من الدوري الايطالي.

ينقل بث مباشر مباراة “الانتر وبارما” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على سكاي سبورت أونو الإيطالية.

وتقام مواجهة الانتر وبارما على ملعب اينيو تارديني، بإدارة من الحكم الايطالي “فابريزيو باسكوا”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

بفوزه على جنوى في الجولة الماضية، وصل الانتر إلى 9 انتصارات متتالية في الدوري الايطالي على ملعبه “جيوزيبي مياتزا” لأول مرة منذ فبراير 2017.

ويمتلك الانتر فرصة ذهبية لتوسيع الفارق بينه وبين ملاحقه “ميلان” إلى 6 نقاط في حالة فوزه على بارما اليوم، وجمع النيراتزوري 56 نقطة من 17 انتصار، و5 تعادلات، بينما خسر في مباراتين فقط.

في المقابل، لم يتذوق نادي بارما طعم الانتصار في آخر 15 مباراة لعبها في الدوري الايطالي، وبالتحديد منذ فوزه على “جنوى” في الجولة التاسعة.

ويقبع بارما في المركز قبل الأحير وفي رصيده 15 نقطة، جمعها من انتصارين، و9 تعادلات، بينما تذوق طعم الخسارة 15 مرة، ويفصله 6 نقاط عن منطقة الأمان.

الانتر – بارما

الدوري الايطالي (الجولة 25)

ملعب اينيو تارديني

تنطلق الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش

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