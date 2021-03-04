لاعب فولفسبورج الألماني السابق ينضم لصفوف الفيصلي الأردني

تعاقد نادي الفيصلي الأردني مع المهاجم اللبناني “هلال الحلوة” في صفقة انتقال حر، بعد إنهاء عقده مع فريق “أس فيه ميبن” الذي ينشط في الدوري الألماني الدرجة الثالثة.

وتعد هذه التجربة الأولى للحلوة (26 عامًا) في الملاعب العربية، حيث نشأ النجم اللبناني في نادي هانوفر الألماني، قبل التنقل بين عدة أندية، أبرزها الفريق الرديف لفولفسبورج، كما لعب لأبولون سميرني اليوناني.

ويمثل الحلوة خيارًا مهمًا للفيصلي، الطامح لاستعادة ثقة جماهيره من خلال العودة لمنصات التتويج في الموسم الحالي.

ويعد الحلوة من المهاجمين المميزين، كما يستطيع اللعب في مركز الجناح، مما يعطي المدير الفني للفيصلي، حسام السيد أكثر من خيار هجومي للاستفادة من قدرات النجم اللبناني.

ويعتبر الحلوة أحد أبرز لاعبي منتخب لبنان، حيث لعب 26 مباراة دولية بقميص بلاد شجر الأرز، تمكن خلالها من تسجيل 8 أهداف.

من هو هلال الحلوة؟

هلال الحلوة هو لاعب كرة قدم لبناني، يلعب في مركز الهجوم، ويحمل الجنسيتين اللبنانية والألمانية، ولد في 24 نوفمبر 1994، في مدينة هانوفر بألمانيا.

بعد اللعب لمدة خمس سنوات في ألمانيا لصالح “هافيلسي”، “فولفسبورج الرديف” و”هاليشر”، انتقل الحلوة في 2018 إلى أبولون سميرني اليوناني. وفي عام 2019 عاد المهاجم اللبناني إلى بلاد المانشافت، من بوابة ميبن.

بما أن والديه لبنانيان، كان الحلوة مؤهلًا لتمثيل منتخب لبنان دوليًا. في 8 أكتوبر 2015، ظهر لأول مرة مع المنتخب اللبناني، حيث بدأ في تصفيات كأس العالم 2018 بفوز (2-0) ضد ميانمار.

سجل الحلوة هدفه الدولي الأول في (29 مارس 2016) في مباراة لبنان على أرضها ضد ميانمار خلال تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، ليضمن التعادل (1-1) لفريقه في الدقيقة 88 من اللقاء.

في ديسمبر 2018، تم استدعاؤه لتشكيلة كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات، ولعب في جميع مباريات دور المجموعات الثلاث. وفي 17 يناير 2019، سجل هدفين ضد كوريا الشمالية، في المباراة التي انتهت بفوز منتخب بلاده بنتيجة (4-1)، ليمنح منح لبنان أول فوز على الإطلاق في البطولة. كما أصبح الحلوة أول لاعب لبناني يسجل أكثر من هدف في المسابقة الآسيوية.