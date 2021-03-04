ريال مدريد يتلقى صفعة جديدة قبل الديربي أمام أتلتيكو مدريد

تفاقمت أزمة الإصابات في ريال مدريد بعد أن أكد النادي اليوم الخميس أن المهاجم ماريانو دياز سيغيب عن مباراة قمة مطلع الأسبوع أمام أتليتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني بسبب مشكلة في أعلى الفخذ.

ويغيب عن ريال مدريد بالفعل داني كاربخال وإيدين هازارد والقائد سيرجيو راموس وسيخضع المهاجم كريم بنزيمة لاختبار لياقة في اللحظات الأخيرة قبل المباراة للوقوف على حالته.

وبسبب الإصابات والمرض لعب دياز أربع مباريات أساسيًا فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم وسجل هدفه الوحيد في نوفمبر.

واستبدل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بعد مرور ساعة في التعادل 1-1 مع ضيفه ريال سوسيداد يوم الإثنين.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية أن دياز سيغيب لأسبوعين على الأقل.

وقال النادي في بيان “عقب الفحوصات التي أجراها القطاع الطبي لريال مدريد اليوم لماريانو دياز تم تشخيص حالته على أنها إصابة عضلية في أعلى الفخذ الأيسر وسيخضع لبرنامج للتعافي”.

وسيتقابل ريال مع أتلانتا في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في 16 مارس بعد أن فاز ذهابًا 1-صفر الشهر الماضي.