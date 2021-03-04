موعد مباراة ظفار والسويق في نهائي كأس عمان “جلالة السلطان المعظم” والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ظفار والسويق في نهائي كأس عمان “جلالة السلطان المعظم” موسم 2021/2020، والقنوات الناقلة، والتي تسببت في تأجيل مباريات الجولة الـ 11 من الدوري العماني عمانتل يوم الخميس 4 مارس.

نجح فريق ظفار في تجاوز عقبة السيب في نصف نهائي كأس عمان يوم الثلاثاء 2 مارس الجاري، بفضل تحويل تأخره بهدف إلى فوز 1/2 في لقاء الإياب، علمًا بأن لقاء الذهاب كان قد انتهى بتعادل سلبي.

أما نادي السويق فقد حقق ريمونتادا مذهلة في مباراة إياب نصف النهائي الآخر أمام الاتحاد، بالفوز بهدفين دون رد بعدما خسر لقاء الذهاب بنتيجة 1/2.

ما هو موعد مباراة ظفار والسويق في نهائي كأس عمان؟

حدد الاتحاد العماني لكرة القدم يوم الأحد الموافق 7-3-2021 موعدًا لمباراة ظفار والسويق في نهائي كأس عمان “جلالة السلطان المعظم”، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في العاصمة مسقط.

تنطلق مباراة ظفار والسويق في تمام الساعة 18:45 بتوقيت سلطنة عمان، 16:45 بتوقيت مصر، 17:45 بتوقيت السعودية، 14:45 بتوقيت جرينيتش، وتنقل على القناة الرياضية العمانية HD.

وتقرر تعيين “يعقوب عبد الباقي” حكمًا للمباراة النهائية لأغلى الكؤوس، على أن يساعده عبد الله الجرداني ومحمد الغزالي، بينما سيكون سالم العبري حكمًا رابعًا، وجمال العبيداني الحكم الإضافي الأول، وعلي الحارثي الحكم الإضافي الثاني، وخالد الهنائي في منصب مقيم الحكام.

ما القناة الناقلة لمباراة نهائي كأس عمان؟

قالت القناة الرياضية العمانية، الناقل الحصري لمباراة نهائي كأس السلطان، أنها بصدد تقديم تغطية خاصة لهذا النهائي المرتقب، بما أنه قد يشهد على تحديد هوية البطل القياسي للبطولة، حال تمكن نادي ظفار من التغلب على السويق، حيث حصد ظفار هذه الكأس 9 مرات سابقة مناصفة مع نادي فنجاء، آخرها كان في موسم 2020/2019.

وستقدم القناة 4 برامج عن نهائي كأس جلالة السلطان المعظم، بدءًا من اليوم الخميس 4 مارس حتى موعد اللقاء مساء يوم الأحد المقبل.

ويبدأ البث اليومي في القناة الرياضية العمانية مع برنامج للإعلامي محمد سعدون يحمل عنوان “صباح الكأس”، ويليه برنامج الكأس الغالية من تقديم سعيد الخروصي، ثم برنامج “لقاء النجوم” من تقديم أحمد العاصمي، وفي السهرة برنامج بعنوان “ليالي الكأس” يقدمه خالد الشكيلي.