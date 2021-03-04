قناة عمان الرياضية تخصص 4 برامج عن نهائي كأس السلطان حتى موعد المباراة

خصصت قناة عمان الرياضية 4 برامج لتغطية نهائي كأس السلطان، بدءًا من اليوم الخميس 4 مارس، حتى موعد المباراة المقرر لها مساء يوم الأحد الموافق 7-3-2021.

وقالت القناة الرياضية العمانية، الناقل الحصري لمباراة نهائي كأس السلطان، أنها بصدد تقديم هذه التغطية الخاصة لمباراة النهائي المرتقب، بما أنها قد تشهد تحديد هوية البطل القياسي لـ “الكأس الغالية”.

وإذا تمكن نادي ظفار (حامل اللقب) من التغلب على السويق سيرفع عدد ألقابه لـ 10، حيث حصد هذه الكأس 9 مرات سابقة مناصفة مع فنجاء.

ويدأ البث اليومي في القناة الرياضية العمانية اليوم الخميس مع برنامج للإعلامي محمد سعدون حمل عنوان “صباح الكأس”، وتلاه برنامج “الكأس الغالية” من تقديم سعيد الخروصي.

وبعد العصر تم تقديم برنامج “لقاء النجوم” للإعلامي أحمد العاصمي، وفي السهرة برنامج بعنوان “ليالي الكأس” من تقديم الإعلامي خالد الشكيلي.

وستواصل القناة تقديم البرامج الأربعة المذكورة أيام الجمعة والسبت والأحد، كي يعيش عشاق ظفار وفنجاء أجواء المباراة المقرر لها على ملعب السلطان قابوس بالعاصمة مسقط، وستشهد غياب الجمهور بسبب الإجراءات الاحترازية التي ترفضها جائحة فيروس كورونا منذ العام الماضي.

وكان فريق ظفار قد نجح في تجاوز عقبة السيب في نصف نهائي كأس عمان يوم الثلاثاء 2 مارس الجاري، بفضل تحويل تأخره بهدف إلى فوز 1/2 في لقاء الإياب، علمًا بأن لقاء الذهاب كان قد انتهى بتعادل سلبي.

أما نادي السويق فقد حقق ريمونتادا مذهلة في مباراة إياب نصف النهائي الآخر أمام الاتحاد، بالفوز بهدفين دون رد بعدما خسر لقاء الذهاب بنتيجة 1/2.