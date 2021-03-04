دوري أبطال أفريقيا | الأهلي يستعيد أفشة والشحات في مباراة فيتا كلوب

انتظم محمد مجدي أفشه وحسين الشحات ثنائي فريق الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، اليوم الخميس، وذلك استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، والمقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وذكر الموقع الرسمي للنادي المصري، أن أفشه استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وأوضح الموقع أن الشحات كان قد غادر تدريبات الأهلي أمس، بعد تعرضه لجروح سطحية أسفل القدم، لكنه عاد للمشاركة مع زملائه في التدريبات بعد الاطمئنان على حالته.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا، والتي يحتل فيها الأهلي المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على المريخ السوداني 3 / صفر، وخسارته أمام سيمبا التنزاني صفر / 1.