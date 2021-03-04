قلق في برشلونة بسبب إصابة بيكيه

أعلن برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني اليوم الخميس أن المدافع جيرار بيكي يعاني من إصابة بأربطة الركبة.

وغاب بيكي، الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة أمام إشبيلية ليساعد برشلونة في التفوق في الوقت الإضافي في قبل نهائي كأس الملك أمس الأربعاء، لمدة ثلاثة أشهر في وقت سابق هذا الموسم بسبب مشكلة بالركبة.

عوض برشلونة خسارته 2 – صفر ذهابًا من إشبيلية ليفوز 3 – صفر ويبلغ نهائي الكأس.

وقال النادي في بيان “أظهرت الفحوص الطبية صباح اليوم أن لاعب الفريق الأول جيرار بيكي أصيب بالتواء في الرباط الداخلي للركبة اليمنى لذا لن يكون متاحًا للعب وتطورات الإصابة ستحدد موعد عودته”.

وابتلي المدافع البالغ عمره 34 عامًا بالإصابات وخاض 15 مباراة فقط هذا الموسم وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيغيب عن اللعب لعدة أسابيع.

ويحل برشلونة ضيفًا على باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا عقب خسارته 4-1 في الذهاب الشهر الماضي.