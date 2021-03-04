نتيجة مباراة غزل المحلة والبنك الاهلي في الدوري المصري We “السعدواي يتألق، ونجاح يُطرد”

تعرف على نتيجة مباراة “غزل المحلة والبنك الاهلي”، في إحدى مباريات اليوم الخميس 4-3-2021، ضمن الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

عجز نادي غزل المحلة عن خطف الثلاث نقاط من ضيفه “البنك الاهلي”، الذي لعب منقوص العدد منذ الدقيقة (13)، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي (0-0).

وأقيمت مباراة غزل المحلة والبنك الاهلي على ملعب المحلة، بإدارة من الحكم المصري “وليد عبدالرزاق”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

وجاءت بداية المباراة سريعة، فبعد مرور دقيقتين فقط، كاد إسلام فؤاد يسجل الهدف الأول لغزل المحلة برأسية قوية، لكن تصدى لها أحمد السعدني ببراعة.

وتلقى البنك الاهلي صدمة قوية في الدقيقة (13)، بتعرض مهاجمه فادي فريد للطرد، بعدما تدخل بالمرفق على لاعب غزل المحلة في لعبة خطيرة.

وفوت غزل المحلة فرصة تسجيل الهدف الأول بعدما أهدر لاعبه “أحمد الشيخ” في الدقيقة (27) من الشوط الأول، بعدما تألق أحمد السعدني حارس البنك الاهلي وتصدى لها بنجاح.

وفي الدقيقة (38)، مرر “إسلام فؤاد” كرة برأسه إلى هشام عادل القادم من الخلف ليسدد كرة تصدى قوية لها السعدني على مرتين.

وحرمت العارضة مهاجم غزل المحلة “إسلام فؤاد” من زيارة شباك السعدواي بعدما أطلق تسديدة رائعة عند الدقيقة (65).

وقبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة، كاد مدافع البنك الاهلي “محمد دبش” أن يخطف النقاط الثلاث، مستغلًا تعثر مدافع المحلة في تشتيت الكرة، لكنه سدد كرة بعيدة عن المرمى، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي (0-0).

وبهذا التعادل، ظل البنك الاهلي في المركز الـ14، وفي رصيده 14 نقطة، كما بقي غزل المحلة في المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.

..