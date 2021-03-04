الدوري السعودي | استبعاد العمري من مباراة القادسية والشباب

يفتقد نادي القادسية السعودي جهود هدافه حسن العمري في المواجهة أمام الشباب المتصدر غدًا الجمعة ضمن الجولة الـ22 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويغيب العمري عن القادسية نتيجة حصوله على أربعة إنذارات، كان آخرها أمام الاتحاد في المباراة التي خسرها القادسية بأربعة أهداف لهدف.

واعترف يوسف المناعي، المدير الفني للقادسية، بتأثر فريقه بغياب العمري، وقال للموقع الرسمي للنادي: “العمري هداف الفريق ووجوده يمثل إضافة فنية كبيرة وبالتالي فإن غيابه سيؤثر علينا، لكن هذه هي كرة القدم ونعمل على توفير البديل المناسب”.

وسجل العمري 11 هدفًا للقادسية هذا الموسم ليصبح الهداف الأول للفريق.

ويحتل القادسية المركز الثامن برصيد 29 نقطة في الوقت الذي يتصدر فيه الشباب جدول الترتيب برصيد 44 نقطة.