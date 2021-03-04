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دوري أبطال أوروبا | أوربان خارج مباراة ليفربول ولايبزيج

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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أعلن نادي لايبزيج الألماني اليوم الخميس، إن مدافعه ويلي أوربان أصيب بكسر في اليد، وأنه سيغيب عن مباريات الفريق لعدة أيام.

وقال لايبزيج إن المجري أوربان تعرض للإصابة في مباراة فريقه التي فاز بها على فولفسبورج 2 / صفر أمس الأربعاء في دور الثمانية بكأس ألمانيا، وخضع لعملية جراحية.

وأضاف النادي :”سيغيب اللاعب عن الفريق عدة أيام، وبعد ذلك، سيكون قادرًا على اللعب بمعدات حماية”.

ويغيب أوربان عن مباراة لايبزيج أمام فرايبورج في الدوري الألماني، ولكن يمكن أن يعود لصفوف الفريق في مباراته المقبلة أمام الأسبوع المقبل في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

لايبزيج يفقد جهود أوربان عدة أيام بعد إصابته بكسر في اليد – صور Afp

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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