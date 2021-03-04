دوري أبطال أوروبا | أوربان خارج مباراة ليفربول ولايبزيج

أعلن نادي لايبزيج الألماني اليوم الخميس، إن مدافعه ويلي أوربان أصيب بكسر في اليد، وأنه سيغيب عن مباريات الفريق لعدة أيام.

وقال لايبزيج إن المجري أوربان تعرض للإصابة في مباراة فريقه التي فاز بها على فولفسبورج 2 / صفر أمس الأربعاء في دور الثمانية بكأس ألمانيا، وخضع لعملية جراحية.

وأضاف النادي :”سيغيب اللاعب عن الفريق عدة أيام، وبعد ذلك، سيكون قادرًا على اللعب بمعدات حماية”.

ويغيب أوربان عن مباراة لايبزيج أمام فرايبورج في الدوري الألماني، ولكن يمكن أن يعود لصفوف الفريق في مباراته المقبلة أمام ليفربول الأسبوع المقبل في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.