- 1/2
- 2/2
أعلن نادي لايبزيج الألماني اليوم الخميس، إن مدافعه ويلي أوربان أصيب بكسر في اليد، وأنه سيغيب عن مباريات الفريق لعدة أيام.
وقال لايبزيج إن المجري أوربان تعرض للإصابة في مباراة فريقه التي فاز بها على فولفسبورج 2 / صفر أمس الأربعاء في دور الثمانية بكأس ألمانيا، وخضع لعملية جراحية.
وأضاف النادي :”سيغيب اللاعب عن الفريق عدة أيام، وبعد ذلك، سيكون قادرًا على اللعب بمعدات حماية”.
ويغيب أوربان عن مباراة لايبزيج أمام فرايبورج في الدوري الألماني، ولكن يمكن أن يعود لصفوف الفريق في مباراته المقبلة أمام ليفربول الأسبوع المقبل في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر دوري أبطال أوروبا | أوربان خارج مباراة ليفربول ولايبزيج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.