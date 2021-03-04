الكشف عن حكم مباراة الديربي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد

يدير الحكم اليخاندرو هيرنانديز مباراة ديربي مدريد بين أتلتيكو مدريد وضيفه ريال مدريد يوم الأحد المقبل بالمرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة “ماركا” اليوم الخميس، يتولى خوسيه لويس جونزاليس مسؤولية تقنية الفيديو (فار).

ويتصدر أتلتيكو مدريد، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة من 24 مباراة بفارق خمس نقاط عن برشلونة والريال، ولكل منهما 53 نقطة من 25 مباراة.