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الكشف عن حكم مباراة الديربي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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يدير الحكم اليخاندرو هيرنانديز مباراة ديربي مدريد بين أتلتيكو مدريد وضيفه يوم الأحد المقبل بالمرحلة السادسة والعشرين من .

وبحسب صحيفة “ماركا” اليوم الخميس، يتولى خوسيه لويس جونزاليس مسؤولية تقنية الفيديو (فار).

ويتصدر أتلتيكو مدريد، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة من 24 مباراة بفارق خمس نقاط عن والريال، ولكل منهما 53 نقطة من 25 مباراة.

اليخاندرو هيرنانديز يدير مواجهة ديربي مدريد – صور Afp

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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