شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يسقط فى فخ التعادل مع الباطن في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق التعاون في فخ التعادل الإيجابي مع الباطن بنتيجة 2 / 2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان «الدوري السعودي للمحترفين.

سجل أهداف المباراة ليندر تاوامبا هدفين (6، 45) لنادي التعاون، بينما جاء هدفي الباطن عن طريق فابيو أبرو (77)، ويوسف الشمري (85).

بهذه النتيجة أرتقى التعاون إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة، بينما ارتقى الباطن إلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة.