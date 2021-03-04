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التعاون يسقط فى فخ التعادل مع الباطن في الدوري السعودي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق التعاون في فخ التعادل الإيجابي مع الباطن بنتيجة 2 / 2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين في منافسات دوري كأس الأمير «الدوري السعودي للمحترفين.

سجل أهداف المباراة ليندر تاوامبا هدفين (6، 45) لنادي التعاون، بينما جاء هدفي الباطن عن طريق فابيو أبرو (77)، ويوسف الشمري (85).

بهذه النتيجة أرتقى التعاون إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة، بينما ارتقى الباطن إلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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