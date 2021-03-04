شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدير الفني الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب تشكيل فريقه لمواجهة نادي تشيلسي في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي من المقرر أن تنطلق بعد قليل على ملعب آنفيلد.

ويقود التشكيل النجم المصري محمد صالح ضمن الثلاثي الهجومي المعتاد المكون بجانبه من ساديو ماني على الجناح الأيسر وروبرتو فيرمينو في مركز رأس الحربة.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أليكساندر أرنولد، كاباك، فابينيو، روبيرتسون

الوسط: فينادلوم، جونز، تياجو

الهجوم: ماني، محمد صلاح ، فيرمينو