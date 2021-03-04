شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة سارة لنادي أتلتيكو مدريد قبل مواجهة ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «آس» الإسبانية، عن مفاجأة سارة تلقاها الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، باستعادة خدمات نجم الفريق بعد التعافي من الإصابة، وذلك قبل مباراة ريال مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز «الليجا».

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الفرنسي ليمار، نجم فريق أتلتيكو مدريد، عاد للمشاركة في التدريبات اليوم بعد التعافي من الإصابة

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع لاعبي أتلتيكو مدريد شاركوا في التدريبات، وسيكونون جاهزين للديربي أمام ريال مدريد، فيما عدا الأوروجوياني خوسيه ماريا خيمينيز، والذي لم يتعاف من الإصابة بعد.